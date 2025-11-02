ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отчитат поскъпване на зеленчуците в сезона на турш...

Русия осъди употребата на прекомерна военна сила от САЩ в Карибите, подкрепи Венецуела

Владимир Путин

Министерството на външните работи на Русия осъди днес употребата на "прекомерна военна сила" от САЩ в Карибския басейн в рамките на действията срещу наркотрафика и потвърди своята подкрепа за държавното ръководство на Венецуела, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

"Категорично осъждаме употребата на прекомерна военна сила в действия в рамките на операции срещу наркотиците", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова в коментар, публикуван на уебсайта на ведомството.

"Подобни действия са в разрез както с американското законодателство (...), така и с международното право", посочи тя.

Във военната кампания на САЩ в Карибите и в източната част на Тихия океан, която според Вашингтон е насочена срещу нелегалната търговия с наркотици, досега бяха нанесени удари по 14 плавателни съда, като загинаха 61 души, отбелязва Ройтерс.

В последните месеци в Карибите бе установено значимо американско военно присъствие, включващо изтребители, военни кораби и хиляди военнослужещи.

Русия "потвърждава своята пълна подкрепа за лидерите на Венецуела в защитата им на националния суверенитет", добави Захарова.

Президентите на Русия - Владимир Путин, и на Венецуела - Николас Мадуро, подписаха договор за стратегическо партньорство в Москва през май тази година.

Мадуро многократно обвини САЩ, че искат да го свалят от власт.

