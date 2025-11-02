ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама загинаха при руски удар по магазин в украинската Днепропетровска област

Днепропетровска област СНИМКА: АРХИВ

Руски удар причини снощи пожар в магазин в украинската Днепропетровска област, в който са загинали двама души, предаде Ройтерс, като се позова на изпълняващия длъжността началник на Днепропетровската областна военна администрация Владислав Гайваненко. Той написа в приложението "Телеграм", че няколко жители са ранени, съобщи БТА.

Гайваненко написа, че магазинът е бил разрушен, а щети са нанесени на седем жилища в Самарски район - в покрайнините на областния град Днепър. 

Обществената телевизия "Суспилне" информира за седем ранени.

Кадри показаха огромни пламъци и купчини от развалини.

Службата за извънредни ситуации на Украйна обяви, че в региона има още една жертва - в град Марганец, в южната част на Днепропетровска област.

Ройтерс прави уговорката, че информацията не може да бъде проверена по независим път.

Днепропетровска област СНИМКА: АРХИВ

