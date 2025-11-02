ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пийт Хегсет: САЩ и Китай са обсъдили канали за директна военна комуникация

Пийт Хегсет Снимка: Екс/ @PeteHegseth

САЩ и Китай са постигнали съгласие, че двете страни трябва да установят директни канали на комуникация между армиите си, за да намалят конфликтите и да понижат напрежението от всеки възникнал проблем в бъдеще, заяви снощи американският министър на отбраната Пийт Хегсет във връзка със срещата с китайския си колега Дун Цзюн в Малайзия, предаде Ройтерс.

След като американският президент Доналд Тръмп се срещна с китайския лидер Си Цзинпин в Южна Корея, "аз имах също толкова позитивна среща със своя колега, китайския министър на националната отбрана адмирал Дун Цзюн, в Малайзия", написа Хегсет в социалната мрежа "Екс", съобщи БТА.

Той посочи, че американски и китайски представители ще имат нови срещи за установяване на въпросните канали на комуникация.

