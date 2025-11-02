ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Средната пенсия ще е 541 евро, а за полицаи и воен...

Украйна е атакувала с дронове петролен танкер и пристанищната инфраструктура в руския град Туапсе

Военен дрон СНИМКА: Пиксабей

Украинско нападение с дронове е нанесло щети тази нощ на петролен танкер и на пристанищна инфраструктура в руския черноморски град Туапсе, като са избухнали пожари, предаде Ройтерс, позовавайки се на областната администрация на Краснодарския край, пише БТА.

"Отломки от безпилотни летателни апарати паднаха върху петролен танкер в пристанището на Туапсе, като повредиха дека", написа администрацията в приложението "Телеграм".

"На плавателния съд избухна пожар, а екипажът беше евакуиран", се допълва в публикацията.

В пристанището на Туапсе са Черноморският нефтен терминал и управлявана от "Роснефт" рафинерия, отбелязва Ройтерс. Те неколкотратно са атакувани от украинските сили тази година.

Терминалът е стратегически разпределителен център за руския суров нефт и петролни продукти, изнасяни за международните пазари от южната част на страната, така че всяко объркване на процеса там може да се отрази на експортните потоци, обръща внимание световната агенция.

Киев засили като цяло ударите си по руски рафинерии, връзки и тръбопроводи през последните месеци, за да наруши доставките на гориво и военната логистика, както и да увеличи руските разходи за военните действия в Украйна.

Според украинската армия тази нейна кампания е ответно действие на руските атаки срещу украинската електропреносна мрежа в навечерието на зимата.

Администрацията на Краснодарския край заяви, че са повредени и сгради в пристанищния комплекс.

Паднали отломки от дрон са нанесли щети и на жилищна сграда в село Соснови, в покрайнините на Туапсе.

Няма съобщения за пострадали, се казва в изявлението. Има и някои незначителни щети на жп гарата в Туапсе, добавя областната администрация.

Същевременно тревога заради опасност от нападение с безпилотни летателни апарати бе обявена в друг черноморски град в Краснодарския край - Новоросийск, информира ТАСС.

За това съобщи в своя канал в "Телеграм" кметът Андрей Кравченко.

