Дмитрий Песков: Русия е заинтересована от мирно разрешение на конфликта Венецуела-САЩ

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков СНИМКА: twitter/ @nxt888

Русия е заинтересована от мирно разрешение на конфликта Венецуела-САЩ, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред ТАСС. На изявленията му, публикувани от руската държавна агенция днес, се позова и Ройтерс, пише БТА.

"Естествено, ние искаме всичко да бъде в руслото на мира и в региона да не възникват каквито и да е нови конфликти. Светът и без това е пълен с конфликтни ситуации. Нови конфликти не са ни нужни", казва Песков по повод публикация в американския в. "Вашингтон пост", че под заплахата от САЩ венецуелският президент Николас Мадуро е помолил руския си колега Владимир Путин за ракети, радари и самолети.

Вчера говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обяви, че Москва категорично осъжда американската "употреба на прекомерна военна сила в действия в рамките на операции срещу наркотиците" в Карибския басейн.

