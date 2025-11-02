ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пентагонът унищожи плавателен съд на наркотрафиканти в Карибите, има 3 жертви

1592
Пентагонът унищожи плавателен съд на наркотрафиканти в Карибите, има 3 жертви СНИМКА: Екс/ @elnuevoherald

Шефът на Пентагона Пийт Хегсет съобщи днес, че американската армия е нанесла смъртоносен удар по плавателен съд в Карибско море, принадлежащ на организация за трафик на наркотици, предаде Ройтерс.

Според информация на министъра на отбраната на САЩ са убити трима души на борда, пише БТА.

Мишена на операцията, разпоредена от американския президент Доналд Тръмп и осъществена в международни води, е бил плавателен съд, известен с превоза на наркотици по контрабанден маршрут.

Няма пострадали или щети от американска страна, уточнява Хегсет в публикация в социалната платформа "Екс".

