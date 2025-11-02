Обвинената за обира в Лувъра плаче в съда

Френските власти официално повдигнаха обвинения срещу жена, заподозряна в участие в дръзкия обир на Лувъра в Париж, извършен на 19 октомври, съобщава уебсайтът Farout.

При явяването си пред съда на 31 октомври, жената плачела, докато потвърждавала, че живее в северното предградие на Париж – Ла Курньов. От петимата арестувани един е бил освободен без обвинения, припомня Би Ти Ви.

Заподозряната, 38-годишна жена, чието име не се разкрива, е обвинена в съучастие в организирана кражба и престъпно сдружение с цел извършване на престъпление. След явяването ѝ пред следовател е постановено тя да остане в ареста.

Жената е била арестувана по-рано тази седмица, заедно с още четирима съучастници. Сред тях има двама мъже, единият от които бил задържан на летището при опит за бягство. Те вече са обвинени в кражба и престъпно сдружение, като по думите на властите „частично са признали" участието си.