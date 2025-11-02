Показно застреляха гръцки мафиот с „Калашников"

Янис Лалас, по прякор Културиста, който беше заподозрян от властите в убийството на журналиста Йоргос Караиваз, е намерен мъртъв близо до Арахова. Близо до местопрестъплението е открит опожарен автомобил, който се проверява от властите, за да се установи дали това е превозното средство, използвано от извършителите, или извършителят на убийството.

Районът е отцепен от полицейски сили.

Минути преди 23:00 часа служителите на хотела, който се намира близо до Арахова, са сигнализирали полицията, че в стаята има мъртъв човек.

Твърди се, че Янис Лалас се е съюзил с рускоезичната мафиотска организация „Едик", която воюва с членове на гръцката мафия за контрабанда на цигари. В същото време той е придобил бензиностанции и е участвал и в контрабанда на гориво.

Според информация, Лалас е убит с „Калашников".

Лалас е оправдан от смесеното жури през юли 2024 г. за убийството на Караиваз, тъй като е признат за невинен поради съмнения. През май 2025 г., срещу него беше извършен опит за покушение и бе прострелян с Калашников пред дома си.

На мястото на инцидента в Арахова е пристигнал екип от службата за сигурност, очаква се и екип от Дирекцията за борба с организираната престъпност. Претърсват се видеозаписи от околността.

Припомняме, че журналиста и криминален репортер Йорго Караиваз бе застрелян през 2021 г. с 10 изстрела от пистолет със заглушител.