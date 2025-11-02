КМГ: Изпълнителният директор на Секретариата на АТИС: Китай играе водеща роля в организацията

32-рата неофициална среща на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) ще се проведе в Южна Корея. Едуардо Педроса, изпълнителен директор на Секретариата на АТИС, даде ексклузивно интервю за Китайската медийна група в Кьонджу, Южна Корея, като изрази висока оценка за постиженията на Китай в модернизацията по китайски модел.

Педроса заяви, че откакто Китай се е присъединил към АТИС, винаги е бил активен участник в организацията. В началния етап след присъединяването си Китай се е фокусирал върху напредъка в собствените си реформи. След този етап Китай е започнал да играе по-важна водеща роля в рамките на АТИС, съсредоточавайки се върху това как да стимулира по-високо ниво на просперитет не само в региона, но и в световен мащаб. През 2014 г., когато Китай бе домакин на срещата на АТИС, страната предложи „Пътна карта за създаването на Азиатско-тихоокеанска зона за свободна търговия" и публикува „План за свързаност", което има голямо значение за бъдещото развитие на региона.

„Смятам, че възгледите на китайския председател Си Дзинпин са от първостепенно значение по отношение на бъдещето, отвореността и единството на региона и как Азиатско-тихоокеанският регион може да подпомогне отвореността на световната икономика. Светът се намира в период на промяна и многостранната търговска система се нуждае от обновление. Как да създадем нови идеи и решения е един от най-големите въпроси. АТИС се стреми да бъде създател на предложения и решения", добави Педроса.