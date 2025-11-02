ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел Кац: Израел може да предприеме още по-интензивни атаки срещу "Хизбула" в Южен Ливан

1492
Израелският министър на отбраната Израел Кац Снимка: Twitter/@Kahlissee

Израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди днес, че Израел може да предприеме още по-интензивни атаки срещу ливанското шиитско движение "Хизбула" в Южен Ливан, предаде Франс прес.

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи рано тази сутрин, че вчера четирима души са били убити при израелски удар, пише БТА.

"Ангажиментът на ливанското правителство за разоръжаването на "Хизбула" и за изгонването на шиитското движение от Южен Ливан "трябва да бъде изцяло изпълнен", се казва в изявление на Израел Кац.

"Строгото прилагане на мерки ще продължи и ще бъде засилено. Няма да толерираме никакви заплахи срещу жителите на Северен Израел", заяви израелският министър.

