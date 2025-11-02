200 евро глоба, ако шофирате без очила в Гърция

Пред административна глоба от 200 евро са изправени шофьорите, които по талон трябва да носят очила докато шофират, но не ги носят. Не сте незаконни само ако шофьорската ви книжка казва, че трябва да носите очила, а вие решите да не ги носите.

За някои шофьори очилата не са аксесоар, нито въпрос на избор, а са от съществено значение за цялостната безопасност.

Много хора обаче решават да не ги носят, което значително увеличава риска от причиняване на инцидент, но също така и възможността да бъдат глобени от властите.

Код 01 в шофьорската книжка показва задължителното носене на очила или контактни лещи. Освен това, притежателят на книжката трябва да носи втори чифт очила, в случай че първите бъдат изгубени или повредени. В противен случай, нарушителят се наказва с административна глоба от 200 евро.

Зрението се счита за най-важното от петте сетива, когато става въпрос за шофиране. Не е случайно, че приблизително 30% от мозъка участва в обработката и интерпретирането на визуални стимули, което демонстрира неговата важност за незабавното и правилно възприемане на външната среда. Доброто зрение, съчетано със слуха, ни позволява да реагираме своевременно и да се движим безопасно по пътищата.