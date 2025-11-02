ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Икономиката на Хонконг нараства с 3,8% през третото тримесечие

КМГ

960
Хонконг. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Икономиката на Хонконг отбеляза ръст от 3,8% на годишна база през третото тримесечие на 2025 г., подкрепена от силно външно и стабилно вътрешно търсене.

Частните разходи за потребление са се увеличили с 2,1%, ускорявайки се спрямо второто тримесечие. Силният ръст на износа и продължаващото възстановяване на туризма, както и активните трансгранични финансови операции, допринесоха за динамичното представяне на икономиката.

Очакванията са икономиката да запази добър темп на растеж до края на 2025 г., въпреки външните рискове, включително въздействието на глобалните търговски бариери и несигурните международни финансови условия.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

