КМГ: Китай и Русия задълбочават практическото сътрудничество в областта на хуманитарните науки

КМГ

Среща между Русия и Китай. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

В Пекин се проведе 26-ата сесия на Комисията за хуманитарно сътрудничество между Китай и Русия, съпредседателствана от Шън Ицин, член на Държавния съвет на Китай, и заместник-премиера на Русия Татяна Голикова.

Двете страни се ангажираха да разширят практическото сътрудничество в различни хуманитарни области. Шън Ицин подчерта успешното реализиране на инициативите в рамките на Годината на културата на Китай и Русия и посочи, че 2026 г. и 15-ият петгодишен план ще открият нови възможности. Двете страни се обявиха за по-висока ефективност на сътрудничеството с цел укрепване на двустранните отношения и приятелство.

Голикова похвали резултатите от механизма за взаимодействие и изрази готовност за по-нататъшно разширяване на партньорството. Заседанието приключи с подписване на документи за сътрудничество в няколко различни области.

Среща между Русия и Китай. Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

