ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Победа за национал в Германия

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21631565 www.24chasa.bg

Сирийският президент ще посети Белия дом в началото на този месец

1144
Асад Хасан аш Шибани Снимка: Екс/ @andrii_sybiha

Сирийският външен министър Асад Хасан аш Шибани заяви днес, че сирийският президент Ахмед аш Шараа ще посети Белия дом в началото на този месец, за да обсъди възстановяването на Сирия, предаде Ройтерс.

Американският специален представител за Сирия Том Барак съобщи вчера, че се очаква Шараа да посети Вашингтон, като представител на Белия дом по-късно каза, че визитата ще е около 10 ноември, съобщи БТА.

"Много въпроси ще бъдат обсъдени, като се започне с отмяната на санкциите и отварянето на нова страница между Съединените щати и Сирия. Искаме да установим много силно партньорство между двете страни", заяви сирийският външен министър.

Според американския Държавен департамент нито един досегашен сирийски президент не е бил на посещение във Вашингтон. Шараа говори в Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември.

След като свали от власт Башар Асад миналия декември Шараа направи серия от посещения в чужбина. Правителството му цели да възстанови връзките на Сирия със световните сили, които я бяха изолирали по времето на Асад.

Асад Хасан аш Шибани Снимка: Екс/ @andrii_sybiha

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета