Сирийският президент ще посети Белия дом в началото на този месец

Сирийският външен министър Асад Хасан аш Шибани заяви днес, че сирийският президент Ахмед аш Шараа ще посети Белия дом в началото на този месец, за да обсъди възстановяването на Сирия, предаде Ройтерс.

Американският специален представител за Сирия Том Барак съобщи вчера, че се очаква Шараа да посети Вашингтон, като представител на Белия дом по-късно каза, че визитата ще е около 10 ноември, съобщи БТА.

"Много въпроси ще бъдат обсъдени, като се започне с отмяната на санкциите и отварянето на нова страница между Съединените щати и Сирия. Искаме да установим много силно партньорство между двете страни", заяви сирийският външен министър.

Според американския Държавен департамент нито един досегашен сирийски президент не е бил на посещение във Вашингтон. Шараа говори в Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември.

След като свали от власт Башар Асад миналия декември Шараа направи серия от посещения в чужбина. Правителството му цели да възстанови връзките на Сирия със световните сили, които я бяха изолирали по времето на Асад.