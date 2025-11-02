Опозореният принц Андрю се мести в кралска вила за 10 млн. паунда в Абу Даби (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Опозореният британски принц Андрю вероятно ще се установи в луксозна вила за 10 милиона паунда в укрепеното имение на кралското семейство в Абу Даби. Това става, след като неговият брат крал Чарлз III отне всичките му титли заради връзките на Андрю с осъдения педофил Джефри Епщайн.

Разкошният имот се намира в комплекса Sea Palace – строго охраняваната резиденция на управляващото семейство на ОАЕ.

Шейх Мохамед е наредил ремонт на частната вила в комплекса след смъртта на кралица Елизабет II. Когато Морският дворец, построен през 18-ти век като наблюдателна кула за защита от морски нападения, е предоставен на разположение на Андрю през 2010 г., Бъкингамският дворец е държал да подчертае, че това не е пряк подарък.

Дизайнерите казват, че ремонтът е имал за цел да съчетае класическо величие с „младежки и игрив" интериор – използвайки смели цветове и мраморни облицовки, за да модернизира дома в „дворцов стил".

Имотът с шест спални, домашно кино, закрит басейн и фитнес зала, предлага на опозорения бивш принц възможността да живее далеч от медийното внимание, пише "Дейли мейл".

Кухнята в имението е обслужвана от готвачи тип „cordon bleu", а ключовете за осветление, лампите и крановете декорирани в злато.

„Личните му отношения с млади жени е малко вероятно да бъдат разследвани в Абу Даби. Има много спекулации, че Андрю може да раздели времето си между Великобритания и ОАЕ, използвайки този имот като своя база.", казва източник на "Дейли мейл".

Смята се, че вилата е била широко използвана в миналото както от Андрю, така и от дъщерите му, принцеси Беатрис и Юджини.

Перспективата Андрю да се впусне в живот в изгнание в Персийския залив е кулминацията на дългогодишното му приятелство с 64-годишния шейх Мохамед.

Той започва да посещава Абу Даби, когато е специален представител на Обединеното кралство за международна търговия и инвестиции от 2001 г., докато не е принуден да напусне десет години по-късно поради приятелството си с педофила Джефри Епщайн.

Там той среща някогашната си приятелка, бизнесдамата Аманда Стейвли, която според съобщенията е отхвърлила предложение за брак.

Ако Андрю се премести в луксозната вила ще има за съсед бившия крал на Испания Хуан Карлос, който абдикира през 2014 г. след скандал, свързан със сделки в Саудитска Арабия.