Иран ще възстанови ядрените си съоръжения

Иранският президент Масуд Пезешкиан Снимка: инстаграм/@drmasoudpezeshkian

Иран ще възстанови ядрените си съоръжения "с още по-голяма сила". Това заяви днес иранският президент Масуд Пезешкиан, предаде Ройтерс, като се позова на ирански държавни медии.

Същевременно, Пезешкиан подчерта, че Иран няма намерение да се сдобива с ядрено оръжие, съобщи БТА.

Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще нареди нови удари по ирански ядрени обекти, ако Техеран се опита да възстанови работата на съоръженията, които САЩ бомбардираха през юни.

Пезешкиан направи изявлението си при посещение на иранската агенция за атомна енергия, по време на среща с ръководни кадри от иранската ядрена индустрия.

"Унищожаването на сгради и заводи няма да е проблем за нас, ще изградим наново с по-голяма сила", заяви иранският лидер.

През юни САЩ нанесоха удари по ирански ядрени обекти, за които Вашингтон казва, че са били част от програма, насочена към разработването на ядрени оръжия. Техеран казва, че ядрената му програма е само с мирни цели.

