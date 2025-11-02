ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Букурещ с нов претендент за кмет

Букурещ с нов претендент за кмет

Румънската столица Букурещ. Снимка: Pixabay

Днес започва изборният процес за частичните местни избори в Румъния на 7 декември, на които ще бъдат избрани кметове на Букурещ и още 12 по-малки населени места, както и председател на Окръжния съвет на Бузъу, съобщава агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Кандидатури ще се приемат до 17 ноември, а самата предизборна кампания ще започне на 22 ноември.

Кметският пост в румънската столица остана вакантен, след като Никушор Дан, който бе градоначалник във втория си мандат, бе избран за президент на Румъния на изборите през месец май.

Партиите от управляващата коалиция – Социалдемократическата, Национално-либералната и "Съюз за спасение на Румъния", ще имат отделни кандидати за кметския пост в Букурещ, отбелязва Радио Свободна Европа. Най-голямата опозиционна сила - "Алианс за обединение на румънците", все още не е обявила своя кандидат, посочва медията.

Социалдемократическата партия, която е най-голямата парламентарна сила, номинира кмета на Четвърти сектор на Букурещ Даниел Балуца, а Национално-либералната партия – кмета на Шести сектор Чиприан Чуку.

Днес партия „Съюз за спасение на Румъния" ще номинира официално депутата Каталин Друла за кандидат.

Според проучване на социологическа агенция Авангард, публикувано преди десетина дни, фаворит на частичните местни избори в Букурещ е социалдемократът Даниел Балуца (25 процента от потенциалните гласове), следван от либерала Чиприан Чуку (23 на сто). На трето място се нарежда Каталин Друла с потенциално 18 процента от гласовете.

