Вижте изображенията на Кирил и Методий, които са „скрити" във Ватикана

Папската библиотека и подземията на базиликата „Свети Петър" отдават почит на светите братя

Вече почти няма български туристи в Рим, които да не знаят за следите в историята, свързващи светите братя Кирил и Методий с базиликите „Санта Мария Маджоре", „Сан Клементе" и „Санта Праседе". Малцина обаче дори и не подозират, че във Ватикана „се крият" три изключителни произведения, посветени на основателите на славянската писменост. Това са творби, които почти никой от нашите туристи и поклонници не е виждал, а всяка от тях разказва различна глава от европейската история на духа. Бронзовият триптих със светите братя и свети Бенедикт във ватиканските подземия.

1. Свети Кирил в Сикстинския салон на Ватиканската библиотека

Истинско бижу в архитектурен, исторически и художествен аспект е т.нар. Сикстински салон на Ватиканската библиотека, създаден от Доменико Фонтана между 1585 и 1588 г. и изписан от художниците Джовани Гуера и Чезаре Небия.

По колоните на залата оживяват изобретателите на различните азбуки по света - сред тях е и свети Кирил, създателят на глаголицата. Тук, сред златните орнаменти и фрески, които ослепяват с великолепието си, е изрисуван българският светец, редом до другите „творци на писмеността" -признание, което Ватиканът му отдава още през XVI век.

Малцина знаят, че точно в сърцето на библиотеката, където папите пазят хилядолетната си мъдрост, се намира най-старата ватиканска почит към свети Кирил. Всички останали произведения в Рим, които са му посветени, са били създадени векове по-късно. Овалните портрети на светите братя в базиликата „Свети Петър“

2. Подземната капела „Св. св. Кирил и Методий" под базиликата „Свети Петър"

В подземията на базиликата, в т.нар. Свети гробници (Sacrae Grotte), се намира капела, посветена на светите Кирил и Методий, патроните на Европа, заедно със свети Бенедикт.

На 31 декември 1980 г. папа Йоан Павел II ги обявява за покровители на Европа, а година по-късно -на 2 ноември 1981 г., освещава новото свято пространство, изградено в тяхна чест.

В центъра на капелата се издига бронзов триптих с размери 3×2 м, дело на скулптора Томазо Джисмонди, изобразяващ Бенедикт, Кирил и Методий - трима светци, които обединяват източната и западната духовност.Встрани от тях са четиримата евангелисти, изписани с латинските начала на своите Евангелия. Зад олтара стои каролингски кръст от бронз, напомнящ за Христос в слава, без трънен венец- символ на Възкресението и надеждата.

Архитектурното оформление е дело на архитекта Джузепе Зандер, а капелата се намира на място, където някога са били положени костите на мъченици от старата Константинова базилика. Днес това е едно от най-свещените кътчета, достъпно дори без да се влиза в самите гробници. То е като тихо свидетелство за духовното присъствие на славянските апостоли в самото сърце на католицизма.

3. Портретите на Кирил и Методий в олтара на свети Вацлав

В северния трансепт на „Свети Петър" се намира олтарът на свети Вацлав, патрона на Бохемия.

Малко известен факт е, че от двете страни на централния мозаечен образ (представящ мъченичеството на свети Вацлав, по рисунка на Анджело Карозели, 1630 г.) се намират два овални портрета в мозайка, изобразяващи светите Кирил и Методий.

Тези изображения са като почести към славянските просветители във Ватикана, скрити в блясъка на мрамора и златото на най-известната катедрала в света.

Трите различни образа на светите братя оформят един почти неизвестен за българите маршрут: „Пътят на Кирил и Методий във Ватикана". В действителност тези творби свидетелстват, че делото на двамата просветители не принадлежи само на България или на славянството, а е признато като част от културния и духовен код на цяла Европа. Макар хиляди туристи да минават всеки ден край тях, едва шепа хора знаят, че българската азбука „тупти" и в самото сърце на Ватикана.