ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кабинетът внася в петък проекта на Бюджет 2026

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21632127 www.24chasa.bg

Украйна е свалила 67 от общо 79 руски дрона

1080
Военен дрон /илюстративна/ Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

Украинските сили за противовъздушна отбрана са свалили 67 от общо 79 руски дрона, поразили шест места, съобщиха украинските ВВС, цитирани от Укринформ, пише БТА.

От 19:00 вчера руските сили са атакували Украйна с две балистични ракети "Искандер-М", 50 дрона "Шахед", а останалите са били идентифицирани като "Гербера" и други видове дронове. 

Въздушната атака е била отблъсната от координираните действия на украинската авиация, зенитно-ракетните войски, подразделенията за радиоелектронна борба и групите за борба с пожари към украинската отбрана.

По предварителни данни до 9 ч. днес противовъздушните сили са успели да свалят или да отблъснат 67 дрона в северната, южната и източната част на страната. Отчетени са попадения от една балистична ракета и 12 бойни дрона на шест различни места, а отломки от унищожени дронове са паднали в още два района.

Военен дрон /илюстративна/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета