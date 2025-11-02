ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КНСБ иска измерител на доходите да не е средната з...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21632145 www.24chasa.bg

Си Дзинпин изпрати поздравително послание до египетския президент по повод откриването на Големия египетски музей

КМГ

3064
Откриването на музея в Египет. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 1 ноември Си Дзинпин изпрати поздравително послание до египетския президент Абдел Фатах ал-Сиси по повод откриването на Големия египетски музей.

Си Дзинпин изрази увереност, че Големият египетски музей ще остави видима следа в културната история на Египет и ще играе важна роля в опазването и съхраняването на наследството на древната египетска цивилизация.

Китайският лидер подчерта, че двете страни споделят дългогодишно приятелство. През последните години всестранното стратегическо партньорство между Китай и Египет процъфтява, а културният обмен е пълен с жизненост. Като две древни цивилизации, двете страни трябва да продължат да задълбочават взаимното обучение между цивилизациите, да дават нова динамика на развитието на всестранното си стратегическо партньорство и да обединяват силите на цивилизациите за изграждането на общност на споделена съдба.

Откриването на музея в Египет. Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета