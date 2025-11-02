Си Дзинпин изпрати поздравително послание до египетския президент по повод откриването на Големия египетски музей

На 1 ноември Си Дзинпин изпрати поздравително послание до египетския президент Абдел Фатах ал-Сиси по повод откриването на Големия египетски музей.

Си Дзинпин изрази увереност, че Големият египетски музей ще остави видима следа в културната история на Египет и ще играе важна роля в опазването и съхраняването на наследството на древната египетска цивилизация.

Китайският лидер подчерта, че двете страни споделят дългогодишно приятелство. През последните години всестранното стратегическо партньорство между Китай и Египет процъфтява, а културният обмен е пълен с жизненост. Като две древни цивилизации, двете страни трябва да продължат да задълбочават взаимното обучение между цивилизациите, да дават нова динамика на развитието на всестранното си стратегическо партньорство и да обединяват силите на цивилизациите за изграждането на общност на споделена съдба.