Майката на един от загиналите на гарата в Нови Сад започна гладна стачка пред парламента

Майката на един от загиналите в Нови Сад започна гладна стачка пред парламента в Белград. Протестиращи и контрапротестиращи са се събрали пред Скупщината в сръбската столица. Дияна Хърка, майка на загиналия под рухналата козирка на гарата в Нови Сад Стефан, спази обещанието си и започна гладна стачка.

Полицията не я допусна да застане пред Скупщината, а около нея започнаха да се събират граждани, съобщава от мястото на събитието БНТ.

Пред самия парламент е палатковият лагер на контрапротестиращите, които подкрепят президента Александър Вучич. Дияна Хърка има намерението да сложи своята палатка точно пред тях.

"Опасностите... има ги! Но виждате снимката на сина ми! За това си струва да се умре. Това не се забравя, това не се продава. Вижте какво пише на фланелката – "майка срещу машината". Те са машината и машинациите. Да се разследва козирката. Всички трябва да бъдат подведени под отговорност - всички трябва да отговарят, начело с президента Вучич и Додик, разбира се, който е работил по козирката. И да ми кажат какъв точно е броят на хората под козирката и колко са загинали, да се изпълнят студентските искания, всички деца да бъдат пуснати на свобода. И, разбира се, Вучич да обяви избори. Но той е страхливец и няма да го направи...Разбира се, че ще стигна докрай - нямаше да съм тук, ако не бях готова.

В същото време група протестиращи граждани, които подкрепят студентите, поискаха да преминат покрай лагера на контрапротестиращите от другата страна на парламента. Контрапротестиращите влязоха в конфронтация с тях, дори от групата заявиха, че им е отнет телефон и знаме. Полицията държи плътен кордон около парламента.