https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21632280 www.24chasa.bg

Папа Лъв XIV: Незабавно прекратете огъня в Судан и открийте хуманитарни коридори

1112
Папа Лъв XIV Снимка: Виолина Христова

Папа Лъв Четиринадесети призова за незабавно прекратяване на огъня и откриване на хуманитарни коридори в Судан, заявявайки, че следи с "дълбока скръб" тревожните съобщения за тежки прояви на жестокост в град Фашир в суданския регион Дарфур, съобщи Ройтерс. 

"Безразборното насилие срещу жени и деца, нападенията над беззащитни цивилни и пречките пред хуманитарните мисии причиняват неприемливи страдания", каза папата в неделната си молитва във Ватикана. Той призова международната общност към решителност, за да подкрепи усилията за оказване на помощ на пострадалите, пише БТА.

Според Службата на ООН по правата на човека стотици цивилни и невъоръжени бойци най-вероятно са били екзекутирани във Фашир, последната голяма крепост на суданската редовна армия в западния регион Дарфур. Той падна в ръцете на паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП) миналата неделя, с което приключи 18-месечната му блокада. 

Папа Лъв обърна внимание и на положението в Танзания, където след президентските избори избухнаха сблъсъци, довели до жертви. Той призова всички страни да се въздържат от насилие и да поемат по пътя на диалога.

Папа Лъв XIV

Четете още

