Германия ще помогне за възстановяването на ивицата Газа

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер Снимка: КАДЪР: Х/@FrankWalterSte4

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер изрази "предпазлив оптимизъм" относно ситуацията в Близкия изток, след като разговаря с ливанския премиер Науаф Салам и египетския президент Абдел Фатах ас Сиси в Кайро, съобщи ДПА. 

По думите му хората в региона гледат с надежда на напредъка в мирния процес в ивицата Газа, след споразумението миналия месец между Израел и "Хамас" за прекратяване на огъня, пише БТА.

С пристигането си в Египет вчера Щайнмайер започна обиколката си в Африка, която ще продължи близо седмица. Заедно с други световни лидери той присъства на официалното откриване на Големия египетски музей, който се намира в близост до пирамидите в Гиза.

"Надяваме се светът да не остане просто наблюдател, а активно да допринесе за превръщането на крехкото примирие в трайна стабилност", заяви германският държавен глава преди срещата с египетския си колега. 

Той припомни, че германското правителство вече е поело ангажимент да помогне за възстановяването на ивицата Газа. По време на обиколката си Щайнмайер ще посети Гана и Ангола, като има за цел да признае регионалния ангажимент на двете държави за стабилност и мир в Западна Африка.

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер

