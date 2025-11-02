ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КНСБ иска измерител на доходите да не е средната з...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21632733 www.24chasa.bg

Все по-малко хора търсят убежище в Германия

1224
Броят на хората, търсещи убежище в Германия, продължава да намалява. СНИМКА: Pixabay

Броят на хората, търсещи убежище в Германия, продължава да намалява, като от началото на годината са подадени 97 277 молби, предаде ДПА, позовавайки се на данни на Министерството на вътрешните работи.

За същия период миналата година има 199 947 заявления, пише БТА.

"Политиката ни за обрат по отношение на миграцията работи", заяви днес вътрешният министър Александър Добринт пред вестник "Билд".

Говорител на министерството изтъкна засилените проверки по границите. От май месец на около 18 600 души им е било отказано да влязат в страната или са били изпратени обратно на германската граница, каза той.

След встъпването си в длъжност през май Добринт обяви, че ще има хора, търсещи убежище, на които ще им бъде отказвано да влязат в Германия.

Мерките, предприети от страните на Балканския полуостров, също са изиграли роля. Допълнителен фактор е и промяната на ситуацията в Сирия, откъдето преди идваха много хора, търсещи убежище. През декември президентът на Сирия Башар Асад бе свален от власт.

Броят на хората, търсещи убежище в Германия, продължава да намалява. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета