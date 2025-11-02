Нетаняху: "Хизбула" опитва да се въоръжи отново

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че "Хизбула" се опитва да се въоръжи отново. Той подчерта, че Израел ще защити правото си на самозащита съгласно миналогодишното споразумение за прекратяване на огъня, ако Ливан не предприеме действия за пълното разоръжаване на групировката, съобщи Ройтерс.

На заседание на кабинета Нетаняху заяви, че Израел ще "действа при необходимост", ако Ливан не предотврати превръщането на своята територия в нов фронт на напрежение, пише БТА.

През ноември 2024 г. САЩ посредничиха за постигането на примирие между Ливан и Израел след повече от година сражения, предизвикани от войната в Газа. Въпреки това израелски въздушни удари от време на време продължават и след споразумението.

Израелската армия съобщи, че е ликвидирала четирима бойци на "Хизбула".

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че ливанското правителство трябва да изпълни задълженията си, които са разоръжаване на "Хизбула" и изтегляне от южната част на страната. Той допълни, че Израел ще продължи и дори ще засили мерките за защита на жителите в северните райони.

Според условията на примирието, единствено официалните държавни сили на Ливан имат право да притежават оръжие, което означава, че "Хизбула" трябва да бъде напълно разоръжена.

Източници от ливанската армия съобщиха пред Ройтерс, че са унищожили толкова много оръжейни складове на "Хизбула", че вече са изчерпали запасите си от експлозиви. Очаква се операцията по прочистване на южната част на страната да приключи до края на годината.