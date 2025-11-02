Вендетата на Крит: Кръщене за децата на убития, за да присъстват на погребението му

Остров Крит беше потопен в траур и мълчание след смъртоносната вендета, която се разтърси острова в събота сутринта, оставяйки след себе си двама мъртви и ранени.

Сред атмосфера на дълбока скръб, семейството на убития 39-годишния Фанурис Каргакис, баща на пет малолетни деца, извърши кръщението на трите му най-малки деца. Церемонията се състоя преди погребението му, за да могат децата да присъстват на погребението на баща си.

Хаотичният климат, царящ в селото, както и фактът, че тялото на 39-годишния мъж ще трябва да мине пред къщите на семейство Фрагкиадакис, накараха властите да разпоредят отлагането на погребението, което ще се състои в понеделник или вторник.

Според полицейски източници, трима души са в „ядрото" на клането. Има поне две свидетелски показания, според които Фанурис Каргакис е стрелял от колата си по време на експлозивната схватка с членове на семейство Фрагкиадакис.

Властите се опитват да „картографират" маршрута на замесените минута по минута през въпросните часове и да отговорят на всички въпроси за това как се стигна до вендета. Местната общност остава шокирана, неспособна да се примири с идеята, че стара семейна вражда се е превърнала в неописуема трагедия.