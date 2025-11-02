Гърция глобява агресивните шофьори със 150 евро и отнемане на книжката за 40 дни

Глоба от 200 евро грози водачите в Гърция, които според шофьорската си книжка трябва да са с очила, докато са зад волана, но не ги носят. Водачът също трябва да носи втори чифт очила, в случай че първите бъдат изгубени или повредени.

Същевременно в новия правилник за движение по пътищата в Гърция, който е в сила от 13 септември 2025 г., бяха премахнати определени забрани при шофиране. Така например консумацията на кафе, вода и други безалкохолни напитки по време на път е позволена, както и шофиране с дебело яке. Никъде в новия правилник не е посочено, че изброените по-горе действия са нарушения. В разпоредбата е записано само, че водачът трябва да има пълна свобода на движение за безопасно каране.

Освен това торбички от супермаркет върху седалките на автомобила също не са забранени. Предвидено е или друг багаж да бъдат поставени сигурно, така че да не пречат на видимостта и да не застрашават пътниците в автомобила. Препоръчително е, когато е възможно, да се поставят в багажника.

Според член 33 от новия Кодекс за движение по пътищата

лявата лента

се използва

от леки коли

или мотоциклети само за изпреварване и по нея се шофира само когато другите са задръстени. Нарушението се наказва с глоба от 150 евро и отнемане на шофьорската книжка за 20 дни.

Камионите и автобусите нямат право да се движат в лявата лента дори при изпреварване. На магистрали или скоростни пътища с три и повече ленти на тях им е забранено да заемат която и да е лента, различна от двете най-близки до десния край на пътното платно. При нарушение глобата е 350 евро и отнемане на шофьорската книжка, както и регистрацията на превозното средство за 30 дни.

Съгласно новия закон всяко превозно средство трябва да се движи близо до десния край на пътното платно дори ако цялото е свободно. В противен случай нарушителите подлежат на глоба от 30 евро, придружена от отнемане на шофьорската книжка за 10 дни.

Ако не е определена специална лента, водачите на камиони, автобуси и бавно движещи се и ниско подвижни пътни превозни средства са длъжни да шофират в дясната лента по пътищата, които имат поне две ленти във всяка посока. Провинението струва 350 евро и отнемане на книжката, плюс свалене на регистрацията на превозното средство за 30 дни.

Не спазване на указанията на пътен полицай носи глоба от 150 евро и отнемане на свидетелството за управление на МПС за 20 дни. Възпрепятстването на работата на КАТ, като предупреждение за патрулки на други шофьори чрез светлини или клаксони, се наказва с фиш за 350 евро и отнемане на шофьорската книжка за 30 дни. Агресивното поведение на водача също се наказва с глоба от 150 евро и отнемане на шофьорската книжка за 40 дни. Същата санкция се налага, ако водачът удари някого или направи други неприлични жестове.

Когато водач или пътник изхвърли цигара или остатъци от храна от автомобила, се налага глоба от 150 евро и шофьорската книжка се отнема за 40 дни.

Незаконните

обратни завои

се наказват

с 350 евро

и отнемане на книжката за 30 дни. Ако обратният завой причини пътнотранспортно произшествие, санкцията се увеличава на 700 евро, а свидетелството за управление на МПС се взема за 2 месеца.