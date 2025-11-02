Какво се крие зад заплахите на Тръмп за военна намеса в Нигерия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че е разпоредил Министерството на отбраната на САЩ да се подготви за евентуална военна намеса в Нигерия, ако нигерийското правителство "продължи да допуска убийства на християни", съобщи Ройтерс, цитирано от БТА.

В публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл" американският лидер призова нигерийското правителство да сложи край на убийствата и предупреди, че САЩ "незабавно ще прекратят всякаква помощ и съдействие", ако то не го направи.

Тръмп написа, че САЩ могат "спокойно да влязат в тази опозорена сега страна", "с гърмящи дула", за да изметат напълно ислямистките терористи, които "извършват тези ужасни зверства".

"С настоящото давам указания на нашето Министерство на войната да се подготви за възможни действия. Ако атакуваме, това ще бъде бързо, жестоко и прецизно, точно както терористичните бандити атакуват нашите СКЪПИ християни!", допълни Тръмп.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет отговори на публикацията на Тръмп: „Тъй вярно, сър [...] Министерството на войната се подготвя за действие. Или нигерийското правителство ще защити християните, или ние ще убием ислямските терористи, които извършват тези ужасни зверства".

Нигерийското правителство каза по-рано вчера, че ще продължи да се бори срещу екстремизма, и посочи, че се надява Вашингтон да остане близък съюзник.

Това стана, след като Тръмп добави западноафриканската държава в списък със страни, които според него са заплаха за християнството.

Тръмп за първи път определи Нигерия като страна, която буди особена загриженост, към края на първия си мандат през 2020 г., но решението беше отменено от правителството на Байдън през следващата година, отбелязва в. "Файненшъл таймс".

Ислямският екстремизъм в Нигерия привлече международното внимание преди повече от десетилетие, когато през 2014 г. бойци от "Боко Харам", които се противопоставят на западната образователна система, отвлякоха 276 предимно християнски ученички от град Чибок, посочва "Файненшъл таймс".

През последните месеци висши фигури от движението МАГА на Тръмп разкритикуваха продължаващите атаки срещу християни от ислямистки бунтовници в Нигерия, като някои от тях твърдят, че целенасочените убийства представляват "геноцид".

Сенаторът от щата Тексас Тед Круз, съюзник на Тръмп, заяви миналия месец, че нигерийското правителство може да е съучастник в насилието - нещо, което то категорично отрече.

"Длъжностните лица в Нигерия игнорират и дори улесняват масовото избиване на християни от ислямски джихадисти", заяви Круз.

Даниел Бвала, говорител на нигерийският президент Бола Тинубу, заяви в снощи в публикация в социалната мрежа "Екс", че Тръмп и нигерийският лидер ще се срещнат в "близките дни", без да дава повече подробности.

Говорителят на Тинубу заяви днес, че нигерийският президент е готов да се срещне с Тръмп, за да обсъдят "убийствата на християни".

Нигерия няма посланик във Вашингтон, откакто Тинубу отзова всички посланици на страната, когато пое поста през 2023 г., което потенциално усложнява усилията за посредничество в диалога.

Западноафриканската страна, чието население от над 230 милиона души е приблизително равномерно разпределено между християни и мюсюлмани, отдавна се бори с насилието на бунтовници и сепаратисти, включително сблъсъци между скотовъдци и фермери, водещи уседнал начин на живот.

Преди изявлението на Тръмп министърът на информацията на Нигерия Мохамед Идрис отхвърли всякакво предположение, че нигерийското правителство е съучастник в преследването на християни, дори и чрез бездействие.

Повече мюсюлмани, отколкото християни, са били убити в атаки на ислямски екстремисти, каза Идрис, добавяйки, че по-голямата част от убийствата са се случили в преобладаващо мюсюлманския север на страната.

Въпреки че Тинубу и неговият вицепрезидент Кашим Шетима са мюсюлмани, християни и мюсюлмани заемат висши постове във всички на правителствени ведомства и апарата за сигурност, каза Идрис, добавяйки, че Нигерия има дългогодишна история на религиозна толерантност. В страната се намират едни от най-големите християнски евангелистки църкви в света, посочва "Файненшъл таймс".

Идрис каза още, че тези, които се борят за отделен щат за Биафра, преобладаващо християнски регион в югоизточна Нигерия, раздухват въпроса, за да привлекат внимание към каузата си.

Някои нигерийци сравняват въпроса за предполагаемото преследване на християни в Нигерия с критиките към Южна Африка, която Тръмп несправедливо обвини в геноцид срещу фермерите африканери.

През последните месеци имаше интензивни атаки от "Боко Харам" и други ислямистки групировки, отнели живота на стотици хора от общности и от двете религии, особено в селските райони.

Масад Булос, съветник на Тръмп по арабските и африканските въпроси, заяви пред нигерийските медии миналия месец, че "Боко Харам" и "Ислямска държава" убиват повече мюсюлмани, отколкото християни, и че "жертвите са от всички видове вероизповедания".

На фона на атаките в Нигерия, военната хунта в Мали е на ръба на колапса в борбата с джихадистите въпреки помощта на руски наемници. Ако това се случи и ислямистите, които са обкръжили столицата Бамако, я превземат, може да последва ефектът на доминото. Последното вещае създаването на нов "халифат", само че този път в Западна Африка. Ето защо Тръмп с право нервничи, когато става въпрос за африканските джихадисти.

САЩ имат дълга история на военни намеси в Африка – понякога успешни, понякога неуспешни, в които най-големият залог е репутацията им на световна сила с глобално влияние.