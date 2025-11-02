Един загинал при израелски удар срещу Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един палестинец бе убит днес от израелски въздушен удар срещу Газа, след като Израел и "Хамас" се обвиниха взаимно в нарушаване на постигнатото примирие, съобщи Ройтерс, цитирано от БТА.

Израелската армия съобщи, че неин самолет е поразил боец, който е представлявал заплаха за израелските сили.

Болницата "Ал Ахли" заяви, че един мъж е бил убит при въздушен удар близо до пазар за зеленчуци в град Газа. Все още самоличността му не е установена.

Израелските военни казаха вчера, че са били атакувани от бойци в части от Газа, където израелските сили все още са разположени съгласно споразумението, постигнато с посредничеството на САЩ.

За момента групировката "Хамас" не е коментирала случая.

В отделно изявление организацията съобщи за редица по думите ѝ нарушения на примирието от страна на Израел, при които са били убити над 200 души.

Най-малко 236 палестинци, повечето от които цивилни, са убити от израелски удари от началото на примирието, сочат данни на палестинското здравно министерство. Трима израелски военнослужещи бяха убити от палестински въоръжени за същия период, заяви армията.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза днес, че Израел ще продължава да отвръща на всички опити за нанасяне на вреда на войските му в Газа и заплаши да продължи действията срещу "Хамас".

"Все още има бойци на "Хамас" в районите под наш контрол в Газа и ние систематично ги елиминираме", каза Нетаняху в изявление.

Нетаняху добави, че всяка израелска акция в Газа се докладва на Вашингтон.

"Хамас" в своето изявление заяви, че САЩ не правят достатъчно, за да гарантират, че Израел спазва споразумението за прекратяване на огъня.

Председателят на Общото командване на въоръжените сили на САЩ генерал Дан Кейн се срещна вчера с израелския военен началник Еял Замир по време на посещение в региона, за да обсъдят ситуацията в Газа, съобщи израелската армия.

Около 200 американски войници са установили база в южната част на Израел, за да наблюдават примирието и да обсъждат идеята за международни сили за стабилизиране на анклава.