Разследване в Сирия установи: Повечето твърдения за отвлечени алауитки са неверни

Комисия, ръководена от сирийското правителство, установи, че повечето твърдения за отвличане на жени от религиозното малцинство алауити са неверни, предаде Асошиейтед прес, като се позова на резултатите от разследването, публикувани днес.

Говорителят на сирийското Mинистерство на вътрешните работи Нуредин ал Баба обяви резултатите от разследването на 42 твърдения за отвличане на жени и момичета през март в крайбрежните провинции на Сирия, пише БТА.

Ал Баба заяви, че комисията, създадена през юли, е разговаряла със засегнатите жени и момичета и е стигнала до заключението, че само в един случай става дума за отвличане.

"В единствения потвърден случай на отвличане момичето е било върнато невредимо, след като службите за сигурност са разследвали случая", заяви Ал Баба на пресконференция. "Търсенето на извършителите продължава", добави той.

Организацията "Амнести Интернешънъл" заяви през юли, че е получила сигнали за отвличането на няколко десетки алауитки в провинциите Латакия, Тартус, Хомс и Хама.

Сирийското разследване стигна до заключението, че от останалите 41 случая, които е разгледало, 12 са свързани с жени, избягали с партньорите си, девет са регистрирани като "временни отсъствия", по време на които жените са били при роднини или приятели, шест са случаи на бягство от домашно насилие, шест са фалшиви твърдения в социалните медии, четири са жертви на изнудване или проституция, а четири са извършители на престъпления, които са били задържани от силите за сигурност.

Насилието избухна, след като въоръжени групи, свързани с бившия сирийски президент Башар Асад, атакуваха правителствените сили за сигурност. Борбата срещу бунтовниците прерасна в атаки и масови убийства, при които загинаха стотици цивилни от религиозното малцинство алауити, към което принадлежи Асад.

Насилието е едно от многото предизвикателства, пред които се изправя Дамаск под временното ислямистко правителство на президента Ахмад аш Шараа, откакто дойде на власт.

"Призоваваме гражданите, гражданското общество и правозащитните организации да съобщават първо на Министерството на вътрешните работи за всички подобни случаи или подозрения", каза Ал Баба.