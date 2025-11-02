ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ивет Лалова: Добрите спортисти са много добри музи...

Русия е превзела още части в ключовия град Покровск в Източна Украйна

Покровск Снимка: Х/ @ZloyBanderovets

Руските сили продължават да напредват в ключовия град Покровск в Източна Украйна на фона на ожесточени сражения според военния канал в „Телеграм" „ДийпСтейт", цитиран от ДПА.

Каналът, за който се смята, че поддържа близки връзки в украинското правителство, не предостави повече подробности, пише БТА.

Началникът на украинския Генерален щаб Олександър Сирски по-рано каза, че операциите за отблъскване на руските подразделения от града, който се намира на ключов пътен възел в Донецка област, продължават. Довоенното население на града възлизаше на около 60 000 души.

През последните дни няколкостотин руски военни са проникнали през украинските линии около града и са превзели части от центъра му. Руските сили се опитват да превземат бившия център на въгледобивната промишленост от повече от година и понасят тежки загуби.

Има опасност украинските войски в Покровск и в град Мирноград, който се намира на няколко километра източно, да бъдат обкръжени.

В медиите се появиха съобщения, че украински специални сили провеждат операции зад руските линии, за да предотвратят падането на Покровск. Украински медии, цитирайки източници от военното разузнаване на Украйна, казаха, че командоси са били докарани с хеликоптер, за да поддържат отворена линията за снабдяване между Покровск и Мирноград.

Руското Mинистерство на отбраната твърди, че тези специални сили са били унищожени.

Покровск Снимка: Х/ @ZloyBanderovets

