Открили секс наркотици на парти, което Андрю организирал за педофила Епщайн през 2000 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Според нова книга, в Сандрингам са открити лекарства за засилване на сексуалните преживявания, след като Андрю е организирал парти за педофила Джефри Епщайн и Гислейн Максуел, твърди "Дейли Мейл".

Баните в кралския имот са били осеяни с презервативи, лубриканти и лекарства, наречени попърс, след събитието, което Андрю по-късно отхвърли с твърдението, че било „чист уикенд на стрелба".

Партито, организирано по случай 39-ия рожден ден на Гислейн Максуел през 2000 г., е било споменато в интервюто на Андрю с Емили Мейтлис в предаването Newsnight от 2019 г.

Андрю е бил предупреден да се премести в Сандрингам, след като е бил изгонен от луксозната кралска ложа в Уиндзор.

Откриването на секс наркотици там е включено в нова книга на автора Робърт Джобсън.

Твърди се, че тези вещества са били открити от кралски служители, които са били свикнали да чистят след Андрю.

63-годишната Гислейн Максуел, дъщеря на покойния медиен магнат Робърт Максуел, излежава 20-годишна присъда затвор в Съединените щати за трафик на хора за сексуална експлоатация.

Гислейн и Епщайн, който почина на 66-годишна възраст, са били редовни гости в кралските резиденции в края на 90-те и началото на новия век.

Появиха се снимки на двойката, релаксираща в Балморал, частното имение на кралското семейство в Хайленд, за които се смята, че са направени през 1999 г. Андрю не се колебаел да кани двойката в частни кралски резиденции.

Както пише Джобсън, общуването на Андрю с Епщайн и Максуел не е променило мнението на кралицата за втория ѝ син.

Тя останала силно лоялна към Андрю, докато сагата с Епщайн се развивала, и го защитавала, докато вътрешни лица от двореца продължавали да настояват за пълното му изгнание.

Книгата разкрива, че тя е декларирала подкрепата си за него на доверен човек, казвайки: „Трябва да помните, че той е мой син."

Със смъртта на кралицата Андрю губи най-силния си съюзник. Когато през 2021 г. се разпространява новината за делото на Вирджиния Джуфре срещу Андрю, тя иска да се срещне с него лице в лице, за да смекчи удара.

Желанието на Нейно Величество е изпълнено, но присъстват и двама висши придворни, сър Едуард Йънг, нейният личен секретар, и сър Майкъл Стивънс, пазител на тайната хазна.

На срещата Андрю научил, че покровителствата му и военните му титли - с изключение на титлата вицеадмирал в Кралския флот - са отнети.

Windsor Legacy също повтаря твърдението, че крал Чарлз е ограничил екстравагантните разходи на брат си, включително десетки хиляди паунда за индийски здравни гурута.

Нейно Величество одобрила огромни сметки за духовни съветници, които насърчавали Андрю да пее индийски мантри.

В рамките на седмици след възкачването си на трона, крал Чарлз бил шокиран да получи сметка от 32 000 паунда за инструктора по йога, който живеел с Андрю.

По-малкият му брат очаквал тайната хазна да поеме сметката, но крал Чарлз се намесил. Новият монарх искал да ограничи кралските разходи.