ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борис Бекер се разминал с Яник Синер преди 4 г.

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21634922 www.24chasa.bg

Само един е заподозрян за нападението с нож във влак във Великобритания, другият е освободен

1184
Мъжът се качил на влака на гара Питърбъро и по информация на полицията е жител на района. Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

32-годишен мъж, арестуван във връзка с нападението с нож във влак в Англия, вече е смятан за единствения заподозрян, съобщи британската транспортна полиция, цитирана от Пи Ей Мидия/ДПА.

Мъжът се качил на влака на гара Питърбъро и по информация на полицията е жител на района, пише БТА.

Тридесет и пет годишен мъж от Лондон е бил освободен без да бъдат предприети по-нататъшни действия, се казва в изявление на полицията. Разследващите установили, че той не е бил замесен в нападението.

Полицията също така потвърди, че на мястото на атаката е бил намерен нож.

Мъжът се качил на влака на гара Питърбъро и по информация на полицията е жител на района.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета