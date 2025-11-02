Само един е заподозрян за нападението с нож във влак във Великобритания, другият е освободен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

32-годишен мъж, арестуван във връзка с нападението с нож във влак в Англия, вече е смятан за единствения заподозрян, съобщи британската транспортна полиция, цитирана от Пи Ей Мидия/ДПА.

Мъжът се качил на влака на гара Питърбъро и по информация на полицията е жител на района, пише БТА.

Тридесет и пет годишен мъж от Лондон е бил освободен без да бъдат предприети по-нататъшни действия, се казва в изявление на полицията. Разследващите установили, че той не е бил замесен в нападението.

Полицията също така потвърди, че на мястото на атаката е бил намерен нож.