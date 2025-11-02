Местни избори в Северна Македония: ВМРО-ДПМНЕ печели 20 общини, включително и Скопие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При над 89 процента от обработените резултати от балотажа за кметове на 33 общини в Северна Македония кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ побеждават в 20 общини, съобщава БТА.

При над 92 процента от обработените резултати от избирателните секции в Скопие кандидатът на ВМРО-ДПМНЕ Орце Георгиевски води с 57,84 процента от гласовете пред опонента си - Амар Мецинович от Левица.

В скопската община Център кандидатът на СДСМ Горан Герасимовски запазва кметското си място, побеждавайки опонента си от движението ЗНАМ с 52,59 процента.

В Кочани, при 100 процента от преброените гласове кандидат-кметът на ВМРО-ДПМНЕ Влатко Грозданов е първи с 52 процента от гласовете, пред независимият кандидат Венко Кръстевски, поел общината след пожара в дискотека "Пулс" и оттеглянето на тогавашния градоначалник.

При 99.96 процента от преброените гласове в община Бървеница, където опоненти на балотажа бяха коалиционните партньори ВМРО-ДПМНЕ и ВЛЕН, кандидатът на ВЛЕН Хаким Рамадани остава втори, след кандидата на ВМРО-ДПМНЕ и действащ кмет Йовица Илиевски. Илиевски получава 47,71 процента от гласовете, а за Рамадани са гласували 46,12 процента от избирателите.

ВМРО-ДПМНЕ се подготвя да отбележи изборната победа. Пред щаба на управляващата партия вече е поставена сцена, а симпатизантите започват да се събират.

Останалото разпределение на партиите, участници в местните избори е: опозиционната СДСМ и коалиционният партньор в управлението на държавата, коалицията от албански партии ВЛЕН печелят по 4 общини, Националният алианс за интеграция, водена от ДСИ - една община, Съюзът на ромите - една, скопската община Шуто Оризари и другият коалиционен партньор на ВМРО-ДПМНЕ движението ЗНАМ също в една- Куманово, където кандидат за пореден мандат е досегашният кмет Максим Димитриевски.