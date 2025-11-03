Тръмп: Няма да присъствам на пледоариите във Върховния съд по въпроса за митата

Американският президент Доналд Тръмп каза днес, че няма да присъства на пледоариите във Върховния съд по въпроса за законосъобразността на въведените от него така наречени "реципрочни" мита, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Съдебните пледоарии са насрочени за сряда. Тръмп каза пред журналисти на борда на "Еър Форс 1", че въпреки желанието си да присъства, не иска да създава суматоха по време на съдебните прения.

"Толкова много исках да отида. Просто не искам да направя нещо, което да отклони вниманието от важността на това решение. Не искам да привличам вниманието върху себе си. Не става въпрос само за мен, а и за страната ни", посочи Тръмп.

Американският президент добави, че САЩ няма да предоставят усъвършенствания чип на "Нвидиа" (Nvidia), известен като "Блекуел" (Blackwell), "на други страни".

"Новият чип "Блекуел", който наскоро излезе е с 10 години по-усъвършенстван от всеки друг чип. Не, няма да дадем този чип на други страни", каза Тръмп.

Той заяви също така, че е "съжалява за кралското семейство", след като британският крал Чарлз Трети реши да отнеме титлите на брат си Андрю, обвиняван за връзки със скандалния финансист Джефри Ъпстийн, предаде Франс прес.

"Това което се случи на (кралското) семейство е нещо ужасно. Това е трагична ситуация. Съжалявам за семейството", заяви американският президент на борда на президентския самолет "Еър Форс 1" в отговор на въпрос на журналист от АФП.