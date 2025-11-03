ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп не обмисля да изпраща ракети "Томахок" на Украйна

968
снимка: РОЙТЕРС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че всъщност не обмисля да предостави на Украйна ракети с голям обсег "Томахок", предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

На въпрос на журналист на борда на президентския самолет "Еър Форс 1" дали не обмисля да предостави тези оръжия на Украйна, Тръмп отговори: "Не, съвсем не".

Американският президент посочи, че може да разположи американски войски в Нигерия или да разпореди въздушни удари за спиране на, по думите му,  убийствата на голям брой християни в западноафриканската държава.

Попитан от журналисти дали разглежда вариантите за разполагане на войски или въздушни удари, Тръмп отговори: "Може би. Възможни са и други неща. Разглеждам много варианти. В Нигерия убиват рекорден брой християни. Няма да позволим това да се случва".

Американският лидер направи тези коментари на връщане във Вашингтон от имението си във Флорида. В събота Тръмп заплаши Нигерия с военна намеса, ако "продължи да допуска убийства на християни".

снимка: РОЙТЕРС

