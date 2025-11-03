Домбровскис: Теоретично България може да кандидатства за трето плащане по ПВУ през 2025 г.

Няма индикации за проблеми със сигурността на доставките на петролни продукти в ЕС

Теоретично е възможно България да кандидатства и за трето плащане по Плана за възстановяване и устойчивост до края на годината, обяви в интервю за БНР еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис.

Брюксел и София са в контакт и за второто плащане по плана, но липсата на реформи по отношение на антикорупционата комисия вероятно ще доведе до редуциране на сумата.

"Да, наистина работим с българските власти по изпълнението на плана. Можем да направим поне частично второ плащане, защото знаете, че една от реформите, свързани с антикорупционната комисия, все още не е изпълнена. В контакт сме с българските власти как да се справим с тази ситуация", обясни еврокомисарят.

В Брюксел все още не са получили Проектобюджет 2026 година, каза още Домбровскис.

"На този етап не сме виждали по-подробна чернова, но нашето разбиране е, че българските власти се стремят към бюджетен дефицит под 3 процента или в рамките на 3 на сто за следващата година.

Друг важен фактор е, че България поиска да бъде задействана националната клауза за дерогация, за да увеличи разходите за отбрана, което също така осигурява известна фискална гъвкавост", посочи Домбровскис.

Той увери, че няма опасност от недостиг на горива в ЕС заради американските санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл". По думите му, Брюксел приветства решението на Вашингтон да санкционира двете най-големи руски петролни компании заради войната на Кремъл срещу Украйна.

Този ход на Белия дом идва в допълнение към европейските санкции, подчерта еврокомисарят.

"Във всеки случай ние сме в контакт с държавите членки, включително България, където "Лукойл" притежава някои от тези актив. Правим анализ дали възникват предизвикателства и как най-добре засегнатите страни да се справят с тях. Но на този етап не виждаме никакви индикации, че държавите членки са изправени пред проблеми със сигурността на доставките по отношение на петролните продукти", посочи Домбровскис и добави:

"В европейското законодателство, държавите членки разполагат с достатъчно запаси от петрол, които трябва да стигнат за 90 дни потребление. Ако е необходимо, това осигурява възможност за реакция. Ще дискутираме този въпрос допълнително в координационната група по петрола, чието следващо заседание е насрочено за 12 ноември".