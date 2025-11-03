Тръмп смята, че дните на Мадуро като президент на Венецуела са преброени

Американският президент Доналд Тръмп каза, че дните на Николас Мадуро като президент на Венецуела са преброени, като в същото време омаловажи възможността за война на САЩ с латиноамериканската страна. Американският лидер каза това в интервю за американската телевизия Си Би Ес, излъчено днес, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

На въпрос дали дните на Николас Мадуро като президент на Венецуела са преброени, американският президент отговори: "Бих казал, че да, мисля, че да".

Тръмп беше попитан и дали САЩ ще влязат във война с Венецуела. „Съмнявам се, не мисля", отговори той.

Кампанията от въздушни удари, провеждана от началото на септември срещу плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море, представяна от Вашингтон като борба срещу трафика на наркотици, доведе до ескалация на напрежението в региона, особено с Венецуела. Шестнадесетте известни удара доведоха до смъртта на най-малко 65 души, припомня АФП.