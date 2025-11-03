ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте къде в София няма да има вода на 4 ноември

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21635855 www.24chasa.bg

Тръмп смята, че дните на Мадуро като президент на Венецуела са преброени

1396
Доналд Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп каза, че дните на Николас Мадуро като президент на Венецуела са преброени, като в същото време омаловажи възможността за война на САЩ с латиноамериканската страна. Американският лидер каза това в интервю за американската телевизия Си Би Ес, излъчено днес, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

На въпрос дали дните на Николас Мадуро като президент на Венецуела са преброени, американският президент отговори: "Бих казал, че да, мисля, че да".

Тръмп беше попитан и дали САЩ ще влязат във война с Венецуела. „Съмнявам се, не мисля", отговори той.

Кампанията от въздушни удари, провеждана от началото на септември срещу плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море, представяна от Вашингтон като борба срещу трафика на наркотици, доведе до ескалация на напрежението в региона, особено с Венецуела. Шестнадесетте известни удара доведоха до смъртта на най-малко 65 души, припомня АФП.

Доналд Тръмп

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета