Руският премиер Мишустин ще се срещне с китайския си колега Ли Цян

Руският премиер Михаил Мишустин пристигна днес в китайския град Ханчжоу, където ще се срещне с китайския си колега Ли Цян, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Двамата премиери първо ще разговарят на четири очи, след което ще проведат преговори в присъствието на членовете на делегациите на двете страни.

След днешната редовна среща на правителствените ръководители на двете държави, се очаква утре Мишустин да пристигне в Пекин, където в рамките на двудневната си визита да се срещне с китайския президент Си Цзинпин, посочва ТАСС.

Москва отдава "голямо значение" на визитата, заяви в петък говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, който обаче не уточни дали руският президент Владимир Путин ще изпрати послание на китайския си колега чрез Мишустин, предаде агенция Интерфакс.