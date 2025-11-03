ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте къде в София няма да има вода на 4 ноември

Китай изключи от Комунистическата партия висши функционери заради корупция

СНИМКА: pixabay

Двама бивши висши държавни служители  са изключени от от Комунистическата партия за сериозни нарушения на дисциплината и закона, съобщи най-висшият антикорупционен орган в страната, цитиран от Ройтерс, а тя от БТА.

Мерките са насочени срещу Ван Цзянчжун, бивш заместник-председател на Китайската комисия за регулиране на ценните книжа, и Су Сянпин, бивш заместник-директор на Националната комисия за развитие и реформи, съобщи Централната комисия за инспекция на дисциплината в две отделни изявления.

Органът заяви, че двамата са заподозрени в приемане на подкупи, като случаите им са описани като "сериозни" и имащи "зловредно влияние".

СНИМКА: pixabay

