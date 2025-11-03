Близо 50% от румънците подкрепят отстраняване от длъжност на президента, сочи ново проучване

Над една трета от румънците биха гласували за националистическия Алианс за обединение на румънците (АУР), ако следващата неделя имаше парламентарни избори, а близо 50 процента биха подкрепили отстраняване от длъжност на президента на страната, показват резултатите от проучване на института CURS, цитирани от Аджерпрес и БТА.

Ако следващата неделя имаше парламентарни избори, 35 процента от румънците биха гласували за опозиционния АУР, 24 процента - за Социалдемократическата партия (СДП), 15 процента - за Национално-либералната партия (НЛП), 10 процента за Съюз за спасение на Румъния (ССР) и 7 процента за крайнодясната опозиционна Партия на младите хора (ПОТ). Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР) и крайнодясната опозиционна партия SOS Румъния получават по 4 процента.

СДП, НЛП, ССР и ДСУР участват в коалиционно правителство, оглавявано от премиера Илие Боложан.

В контекста на дискусиите в последно време за възможно отстраняване от длъжност на президента Никушор Дан, проучването показва, че 49 процента от румънците биха подкрепили подобна идея, докато 41 процента се противопоставят, а 10 процента нямат мнение по въпроса. По-конкретно анкетата показва, че 22 процента силно подкрепят отстраняване на държавния глава, 27 процента го подкрепят в определена степен, а 19 процента се противопоставят силно.

Идеята за отстраняване на президента се подкрепя от 75,2 процента от поддръжниците на АУР и 72,2 процента от поддръжниците на ПОТ, като 40,6 процента от поддръжниците на СДП и 25,4 процента от поддръжниците на НЛП също биха подкрепили подобен ход, сочат резултатите.

На въпрос във връзка с изпращането на съд на бившия кандидат за президент Калин Джорджеску по обвинение в съучастие в опит за извършване на действия срещу конституционния ред, 22 процента от анкетираните смятат, че има достатъчно доказателства по тези обвинения, а 37 процента са на мнение, че доказателствата не са достатъчни. 37 процента смятат, че не разполагат с достатъчно информация, за да се произнесат.

Проучването е осъществено на национално ниво в периода 14-26 октомври с участието на представителна извадка от 1036 души, като допустимата грешка е от 3 процента, а нивото на достоверност - 95 процента.