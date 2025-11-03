ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Таксиметрови шофьори в Атина планират 48-часова стачка в сряда и четвъртък

Таксиметровите шофьори в Атина планират 48-часова стачка за сряда и четвъртък, позовавайки се на поредица от нерешени искания, обяви Синдикатът на таксиметровите шофьори в Атика (SATA), цитиран от вестник „Катимерини", а той от БТА.

Шофьорите призовават за свободен достъп до автобусните ленти и правителството да удължи крайния срок за изискването всички новорегистрирани таксита в Атина и Солун да бъдат изцяло електрически. В момента срокът е до 1 януари 2026 г., а таксиметровите превозвачи искат той да бъде удължен до 2035 г.

Те също така настояват прагът на необлагаемия доход за таксиметровите шофьори да бъде определен на 12 000 евро годишно.

