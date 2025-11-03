Пийт Хегсет е в Южна Корея за преговори за разположените US войници в страната

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет пристигна в Южна Корея днес за разговори, които се очаква да засягат целта на Вашингтон да преобразува ролята на американските войски в Корея на фона на нестабилност в областта на сигурността, като се очаква да посетят границата на демилитаризираната зона със Северна Корея, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Министърът на отбраната на Южна Корея Ан Гю-пак и Хегсет ще проведат годишната Консултативна среща по въпросите на сигурността утре, на която двете страни ще определят курса на военния си съюз и отбраната на Южна Корея срещу ядрено въоръжената Северна Корея.

Началниците на отбраната ще обсъдят готовността си за съвместна отбрана срещу Северна Корея и сътрудничеството в областта на регионалната сигурност и кибер- и ракетната отбрана, съобщи южнокорейското министерство.

Също двамата се очаква да разгледат планове за отговор на "заплахите и променящата се обстановка в сферата на сигурността" чрез развитие на съюза между двете страни.

Вашингтон обмисля да подхожда по-гъвкаво към ролята на хилядите американски войници в Южна Корея с оглед поддържане на баланса на силите в Азия на фона на опасенията от китайските дейности в Южнокитайско море и Тайванския проток и контролиране на нарастващото военно влияние на Китай.

В Южна Корея се намират около 28 500 американски войници като наследство от Корейската война от 1950-1953 г. , като Сеул разчита на американския ядрен чадър за защита срещу Китай, Русия и Северна Корея и се счита за ключов съюзник за проектиране на военната мощ на САЩ.

Южна Корея се съпротивляваше на идеята за промяна на ролята на американските войски, но през последните 20 години работи за разширяване на отбранителните си способности с цел да поеме военновременното командване на обединените сили, включващи и 450 000 южнокорейски войници.

Страната планира най-голямото увеличаване на бюджета за отбрана от години насам за 2026 г., отчасти за да отговори на искането на американския президент Доналд Тръмп съюзниците му да плащат повече за американското военно присъствие в техните страни.

Северна Корея игнорира предложенията за диалог от Тръмп и южнокорейския президент И Дже-мьон и драстично подобри ракетните и военните си възможности.