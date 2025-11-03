КМГ: Откриване на нова страница в отношенията между Китай и Южна Корея

На 1 ноември вечерта китайският председател Си Дзинпин се завърна в Пекин след участието си в 32-рата неформална среща на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) и държавното си посещение в Южна Корея. Визитата му в страната отново потвърди стратегическото партньорство между двете държави, съобщи КМГ.

Като важни съседи и партньори, Китай и Южна Корея активно насърчават сътрудничеството в различни области след установяването на дипломатически отношения през 1992 г. През 2024 г. ръстът на двустранния търговски обмен е 60 пъти повече от този в началото на установяване на официалните връзки помежду им. За последователните 21 години Китай е най-големият търговски партньор на Южна Корея, а Южна Корея е вторият на Китай.

След формирането на новото южнокорейско правителство през юни, председателят Си Дзинпин проведе телефонен разговор с президента И Дже-мьон. В него те обсъдиха двустранните отношения и взаимното политическо доверие. Фактите доказват, че страните с различна политическа система могат да търсят общи интереси и да загърбят различията си.

По време на настоящата визита в Южна Корея, председателят Си Дзинпин отново подчерта решителното отваряне на Китай на високо равнище. Двете страни подписаха повече от 10 документа за сътрудничеството в търговията, икономиката, финансите, земеделието, правоприлагането, науката, технологиите и медиите.

Стоейки на нова отправна точка, Китай и Южна Корея съвместно прилагат постигнатия от двамата държавни глави важен консенсус и си сътрудничат за взаимен интерес и ползи. Всичко това ще доведе до благосъстояние на двата народа и ще влее положителна енергия за мира и просперитета в Азиатско-тихоокеанския район и целия свят.