КМГ: Китайският външен министър представи резултатите от визитата на Си Дзинпин в Южна Корея

От 30 октомври до 1 ноември китайският председател Си Дзинпин посети град Кьонджу, Южна Корея, и взе участие в 32-рата неформална среща на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) и направи държавното посещение в Южна Корея. След визитата китайският външен министър Уан И представи резултатите от посещението, съобщи КМГ.

Уан И заяви, че Си Дзипин два пъти е произнесъл речи на срещата на лидерите на АТИС. В тях той е предложил да се защити многостранният търговски механизъм, да се създаде отворената икономическа среда в региона, да се защитят стабилността на индустриалните вериги и веригите за доставки, да се съдейства за дигитализацията и екологичността на търговията, както и съвместно да се насърчи приобщаващото развитие. Тези предложения очертават пътя за развитие на Азиатско-тихоокеанския регион и интегрираното развитие, укрепвайки доверието сред всички страни да поддържат мултилатерализма и свободната търговия, като същевременно защитават отворената икономика.

По време на събитието Си Дзинпин проведе и успешна среща с американския президент Доналд Тръмп. Уан И допълни, че срещата на лидерите в Пусан е исторически момент в двустранните отношения и е знаково събитие за международните отношения. Чрез стимулирането на развитието на китайско-американските отношения трябва да се намери правилен път за съжителство между Китай и САЩ, което е и в очакванията на двата народа, както и на целия свят.