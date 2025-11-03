КМГ: На 12 ноември в Китай ще бъде отбелязана тържествено 160-ата годишнина от рождението на Сун Ятсен

На 14-ото заседание на Постоянния комитет на Националния комитет на Китайския народен политически консултативен съвет (НК на КНПКС), проведено в събота, беше прието решение за отбелязване на 160-годишнината от рождението на Сун Ятсен – водеща фигура в китайската демократична революция и първи президент на Китайската република след свалянето на монархията, съобщи КМГ.

Решението гласи, че честването ще се проведе на 12 ноември, когато се навършват 160 години от рождението на Сун Ятсен, „за да се отдаде почит към непреходния му принос към националната независимост, обществения напредък и народното благоденствие".

Основната цел на събитието е „да укрепи и засили великото единство на всички китайци – както в родината, така и в чужбина, да насърчи мирното развитие на отношенията между двата бряга на Тайванския проток и великата кауза на националното обединение", се казва още в решението.