Белгия инвестира спешно 50 млн. евро в средства за противодействие на дронове

Властите в Белгия спешно ще осигурят 50 милиона евро за средства за противдействие на дронове, съобщиха местни медии, цитирани от БТА. В последните дни бяха наблюдавани няколко случая на навлизане на дронове над военни обекти и летища в страната.

Според министъра на отбраната Тео Франкен тези дронове са управлявани от професионални пилоти в интерес на чужда държава "като Русия". Той уточни, че не разполага с преки доказателства в тази посока, но според него всичко сочи натам.

Става дума за шпионаж, обобщи Франкен.

Медиите цитират оценката на журналиста Гаетан Поуис, специалист в областта на отбраната, според когото зоната, в която най-често тези дни се забелязват дронове, е ключова за НАТО. Той пояснява, че там се съхранява атомно оръжие на САЩ, с което в случай на необходимост може да бъдат въоръжени белгийските изтребители.

Белгийският експерт по отбраната Роже Хузен пояснява, че за засичането и противодействието на дронове е необходимо допълнително оборудване, което едва сега започва да се осигурява за големите летища и някои военни бази. По неговите думи безопасното сваляне на дронове, особено над гъсто населена държава като Белгия, е почти невъзможно. Хузен изразява очакване скоро в Европа да бъдат изпратени дронове камикадзе за удари по възлова инфраструктура, като по негово мнение най-застрашени в това отношение са балтийските и скандинавските държави.