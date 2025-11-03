ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейските борси се повишават

Повече от 20 000 животни бяха убити заради едра шарка в Серес

Бойка Атанасова, Атина

1308
Овце СНИМКА: Pixabay

Опустошението на селскостопанския сектор в област Серес е огромно, тъй като над 20 000 овце са били заклани поради едра шарка, според президента на Асоциацията на животновъдите в Серес, Елпида Сидиропулу. Ситуацията се е влошила, особено от август насам, тъй като се наблюдава бързо влошаване на зоонозата.

„Десетки животновъди в момента са в много лошо финансово положение, като се има предвид, че стадата им са били заклани. Всички останали животновъди са в жарава, защото зоонозата сякаш не спира. Те вярват, че са следващите жертви. Областта е в много трудно положение. Реакцията на животновъдите е съсредоточена върху факта, че Министерството на развитието на селските райони и храните не иска да продължи с ваксинациите на животните, настоявайки с решение за ликвидиране", отбеляза г-жа Елпида Сидиропулу.

Досега са убити над 20 хиляди животни и има стада, които очакват животните да бъдат убити през следващите дни.

Овце СНИМКА: Pixabay

