Думата на годината е число и няма точно определение

Онлайн справочникът Dictionary.com обяви коя е новата Дума на годината. Това е "6 7" ("шест седем") и за част от хората е изненада. Ако не познавате дете, което е в училищна възраст, вероятно не сте запознати с нея. Това е дума от жаргона на младите, която поколението Алфа затвърди до такава степен, че учители дори започнаха да я забраняват в училищата .

Дори Dictionary.com твърди, че думата не означава нещо особено.

„Може би най-определящата черта на "6 7" е, че е невъзможно да се дефинира. Тя е безсмислена и повсеместена", пише речникът.

Интерпретациите са различни, например - "горе-долу", "може би това, може би онова" и обикновено се съчетава с жест с ръце, подобен на свиване на рамене, при който дланите са обърнати нагоре и се движат последователно. Използва се и като възклицание.

Dictionary.com описва фразата като „класически жаргон за оглупяване - умишлено безсмислен, безкрайно променящ се и изцяло насочен към това да участваш в този абсурд".

„Малко жаргонни изрази са уловили културното настроение на 2025 година така добре, както „6 7", казва в изявление Стив Джонсън, доктор на филологическите науки и директор по лексикография в Dictionary Media Group към IXL Learning.

„Това е едновременно вътрешна шега, социален сигнал и форма на изява. Когато хората го казват, те не просто повтарят меме, те изразяват чувство. Това е една от първите „Думи на годината", която функционира като възклицание, като изблик на енергия, който се разпространява и свързва хората, още преди някой изобщо да се е съгласил какво точно означава", казва още той.

- Реакциите

Хората в социалните мрежи останаха объркани от този избор. Последваха и следните коментари:

„Откога 67 е дума?"

„Откога числото е дума?"

„Дума без значение. Чудесно", написано саркастично.

„Свършено е с нас. Трябваше да напредваме като цивилизация, а всъщност деградираме", сподели друг".

„Най-несериозният речник в историята".

- Как Dictionary.com избра Думата на годината

За да избере „6 7" за дума на годината, екипът от лексикографи на Dictionary.com е търсил думи, които „са оказали влияние върху нашите разговори", като е анализирал данни като новинарски заглавия, тенденции в социалните мрежи, резултати от търсачки и други.

Думата на годината на Dictionary.com и номинираните в краткия списък са предназначени да „уловят ключови моменти в езика и културата" и "да служат като езикова капсула на времето".

От лятото на 2025 г. търсенията на „6 7" рязко са се увеличили, а от юни насам броят им се е повишил повече от шест пъти.

Не е напълно ясно къде и как е възникнала „6 7". Някои я свързват с песента „Doot Doot (6 7)" на Skrilla, а други с баскетболиста от NBA Ламело Бол, който е висок 6 фута и 7 инча.

В TikTok се появява видео, в което се обсъжда ръстът на плеймейкъра на отбора „Шарлът Хорнетс", като към него е добавен текстът „6 7" от песента „Doot Doot". Клипът бързо стана вайръл, като към 30 октомври има 10,1 милиона гледания и 1,3 милиона харесвания, съобщава Нова тв.