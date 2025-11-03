ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха пиян да кара нерегистриран мотопед в село ...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21637591 www.24chasa.bg

Китай отхвърли твърденията на Тръмп, че провежда ядрени опити

1816
Освен това китайското външно министерство съобщи, че ще удължи безвизовия режим за някои страни СНИМКА: Pixabay

Китай заяви днес, че не провежда никакви ядрени опити, в отговор на твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Пекин и Москва извършват подобни опити, но не говорят за тях, предаде Франс прес.

"Китай винаги се е придържал към мирен път на развитие, води политика да не извършва първи ядрен удар, придържа се към  към ядрена стратегия, основана на самоотбрана и спазва ангажимента си да спре ядрените опити", заяви на редовна пресконференция Мао Нин, говорителка на китайското министерство на външните работи.

Тя потвърди също, че испанският крал Фелипе Шести ще посети Китай от 10 до 13 ноември. Това е първото посещение на испански монарх от 18 години в Китай и то ще се осъществи в момент, когато Мадрид се стреми към подобряване на търговските връзки с Пекин и привличане на китайски инвестиции, пише БТА. 

Китай е готов да използва възможността, предоставяна от посещението, за да разшири сътрудничеството и да подобри стратегическото партньорство, подчерта Мао Нин.

Освен това китайското външно министерство съобщи, че ще удължи безвизовия режим за някои страни, включително Франция, до 31 декември 2026 г. От 10 ноември този месец схемата ще бъде разширена, като към нея ще бъде добавена и Швеция.

Освен това китайското външно министерство съобщи, че ще удължи безвизовия режим за някои страни СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео, снимки)