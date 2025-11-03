Китай отхвърли твърденията на Тръмп, че провежда ядрени опити

Китай заяви днес, че не провежда никакви ядрени опити, в отговор на твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Пекин и Москва извършват подобни опити, но не говорят за тях, предаде Франс прес.

"Китай винаги се е придържал към мирен път на развитие, води политика да не извършва първи ядрен удар, придържа се към към ядрена стратегия, основана на самоотбрана и спазва ангажимента си да спре ядрените опити", заяви на редовна пресконференция Мао Нин, говорителка на китайското министерство на външните работи.

Тя потвърди също, че испанският крал Фелипе Шести ще посети Китай от 10 до 13 ноември. Това е първото посещение на испански монарх от 18 години в Китай и то ще се осъществи в момент, когато Мадрид се стреми към подобряване на търговските връзки с Пекин и привличане на китайски инвестиции, пише БТА.

Китай е готов да използва възможността, предоставяна от посещението, за да разшири сътрудничеството и да подобри стратегическото партньорство, подчерта Мао Нин.

Освен това китайското външно министерство съобщи, че ще удължи безвизовия режим за някои страни, включително Франция, до 31 декември 2026 г. От 10 ноември този месец схемата ще бъде разширена, като към нея ще бъде добавена и Швеция.